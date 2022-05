केरल का यह ऑटोरिक्शा चालक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त में अस्पतालों ले जाता है

This Kerala autorickshaw driver takes road mishap victims to hospitals for free

कोविड के समय के दौरान सैकड़ों रोगियों को मामूली शुल्क पर अस्पताल ले गए

चेन्नई Published: May 23, 2022 09:34:53 pm

पालक्काड़. एक दशक से अधिक समय से, पी गोपालकृष्णन उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो पालक्काड़-कुलप्पल्ली सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। पेशे से ऑटोरिक्शा चालक गोपालकृष्णन को लोग गोपी लक्कीडी के नाम से जानते हैं। वह पीड़ितों को मुफ्त में पास के अस्पतालों में ले जाता है। और इसी वजह से मोटर वाहन विभाग ने उन्हें लक्कीडी क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया टीम का संयोजक बनाया है।

2009 में पालक्काड़ टाउन बस स्टेशन के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक परोपकारी आत्मा के हस्तक्षेप के कारण उन्हें खुद जीवनदान मिला। वे कहते हैं, मैं 20 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा क्योंकि कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। अंत में, सुरेश नाम का एक व्यक्ति मुझे जिला अस्पताल ले गया। उनके पैर में कई फ्रैक्चर के साथ वह आठ महीने तक बिस्तर पर ही रहे। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और एक ऑटोरिक्शा खरीदा। दुर्घटना के बाद, मैंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने का संकल्प लिया।

कभी-कभी, वह त्रिशूर और पेरिंथलमन्ना के अस्पतालों में एम्बुलेंस में भी उनका साथ देता है। वह संकट में महिलाओं को भी ले जाते हैं। कोविड के समय के दौरान, सैकड़ों रोगियों को मामूली शुल्क पर अस्पताल ले जाने के लिए उनका ऑटोरिक्शा हर समय तैयार रहता था। मुझे आधी रात को जनता के साथ-साथ राजमार्ग पुलिस के भी फोन आते हैं। अधिकारी कहते हैं, 'वह ऐसा व्यक्ति है जिसे रोजी-रोटी के लिए रोज काम करना पड़ता है, यह उसकी प्रतिबद्धता को खास बनाता है।

ऐसी करुणा वाले लोग दुर्लभ

ओट्टापलम के वल्लुवनाद अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ रोहित ने कहा, गोपी कई रोगियों को हमारे अस्पताल में लाया है। यदि मरीज सरकार से सहायता के लिए पात्र हैं, तो वह उन्हें तालुक अस्पताल ले जाता है। ऐसी करुणा वाले लोग दुर्लभ हैं, क्योंकि वह अपनी दैनिक कमाई की कीमत पर वह सब करता है।

