बेमिसाल है कृष्णा की बनाई पेपर-मूर्तिकला, पहले बेकार पड़े कागज़ों और गुब्बारों से मास्क बनाए और फिर शुरू कर दिया कागज से मूर्तियों को आकार देना

बेमिसाल है कृष्णा की बनाई पेपर-मूर्तिकला

- पहले बेकार पड़े कागज़ों और गुब्बारों से मास्क बनाए और फिर शुरू कर दिया कागज से मूर्तियों को आकार देना

This Puducherry govt school teacher is master of paper waste

चेन्नई Published: May 08, 2022 11:57:58 pm

पुदुचेरी. लगभग 15 साल पहले कृष्णा पहली बार वेस्ट पेपर्स की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने मास्क बनाने की एक तकनीक विकसित की और बाद में अपने गुरु और कलाकार अंबाझगन की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने कौशल से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया।

वे कहते हैं, मेरे कलाकार मित्रों और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने के लिए पुठिया थूरिगाई संगठन बनाया था। ऐसे ही एक शिविर के दौरान मैं बेकार पड़े कागज़ों और गुब्बारों से मास्क बना रहा था। तभी मेरे गुरु ने सुझाव दिया कि मैं कागज से मूर्तियां बनाना शुरू कर दूं। पहली बार मैंने अपने गुरु से बहुत प्रशंसा अर्जित करते हुए एक मानव आकृति बनाई।

कैदी भी अब बेकार कागजों से मूर्ति बनाने में माहिर

कृष्णा ने इस तकनीक पर पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कई बच्चों को प्रशिक्षित किया है। पुदुचेरी केंद्रीय कारागार के कैदी भी अब बेकार कागजों से मूर्ति बनाने में माहिर हैं। पहले कृष्णा अपनी मूर्तियों को अलग-अलग रंगों से रंगते थे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को उनके काम को खिलौने कहते सुना, तो उन्होंने पेंट के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और अंत में धातु के रंगों पर ध्यान दिया। कागज की मूर्तियों को एक प्राचीन रूप दिया। हालाँकि उन्होंने मूर्तियाँ बनाकर शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कौशल से देवताओं के मॉडल और लोक कलाकारों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

उनकी मूर्तियां लगभग 10 साल तक चल सकती हैं

कलाकार का दावा है कि पेपर-मूर्तिकला सरल है, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। जिस मॉडल को वह बनाने की योजना बना रहा है, उसकी तस्वीर को देखने के बाद कृष्णा बांस की छड़ियों का उपयोग करके एक कंकाल का आधार बनाते हैं, और उसमें गोंद का उपयोग करके कुचले हुए कागज के टुकड़े भरते हैं। एक बार मूर्तिकला तैयार हो जाने के बाद वह इसे सुनहरा धातु का रूप देने से पहले सामान्य पेंट का एक कोट लगाता है। कलाकार का दावा है कि अगर उन्हें पानी या अन्य तरल पदार्थों से दूर रखा जाए तो उनकी मूर्तियां लगभग 10 साल तक चल सकती हैं।

This Puducherry govt school teacher is master of paper waste

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें