भीख में मिले पैसे परोपकार के काम में लगा रहा पांडियन

This TN man begs to donate money for needy



श्रीलंकाई संकट को कम करने के लिए कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दिया

चेन्नई Published: May 23, 2022 09:31:45 pm

मदुरै. दान और करुणा उनके खून में दौड़ते हैं। सड़क पर भीख माँगते के बाद मिले पेसौं से परोपकार के काम कर रहा है 71 वर्षीय एम पोल पांडियन। चाहे कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए धन दान करना हो या फिर श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने के लिए। पांडियन ने तुत्तुकुडी, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, पुदुकोट्टै और तेनकासी जिलों के कई सरकारी स्कूलों में भीख से मिले पैसों से योगदान दिया है। हालांकि मदुरै के साउथ गेट पर भीख मांगने वाले पांडियन को कई बार युवाओं द्वारा अपमान और हमलों का सामना करना पड़ा।

मूल रूप से तुत्तुकुडी जिले के रहने वाले पांडियन ने श्रीलंकाई संकट को कम करने के लिए कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दिया है। पुदुक्कोट्टै जिले के शहीद एसएसआई बूमिनाथन के परिवार को 30,000 रुपए और विरुदनगर जिले में एक आग दुर्घटना का शिकार परिवार को 40,000 रुपए का योगदान दिया है। पांडियन का उद्देश्य सरल है। कमाओ और समाज को वापस दो। उन्हें अपनी दुर्दशा पर कभी दुख नहीं हुआ। चूंकि समाज की सेवा करना उनका प्रमुख आदर्श वाक्य है, इसलिए उन्होंने भीख मांगने का फैसला करने से पहले अपने जीवन में कई भूमिकाएँ निभाईं। चौकीदार का काम किया और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे।

पांडियन का कहना है कि वह जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह इसे जरुरतमन्द लोगों को दे सकें। वे कहते हैं, मैं केवल उस पैसे से चाय खरीदता हूँ जो मुझे भीख माँगने से मिलता है। भोजन समाज में अच्छे दिल वाले लोगों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

एमडीएमके नेता वाइको से प्रेरित

वह एमडीएमके नेता वाइको के दृष्टिकोण से इतने गहराई से प्रेरित हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जनता से दान करने का आग्रह करने से बहुत पहले, श्रीलंकाई संकट को कम करने के लिए कोष में 50,000 रुपए का योगदान दिया। स्टालिन की घोषणा के बाद पांडियन ने फिर से श्रीलंका फंड के लिए मदुरै जिला कलक्टर को 50,000 रुपए सौंपे। वह कुछ स्कूलों में हर साल पूर्व सीएम कामराजार की जयंती मनाना भी नहीं भूलते।

