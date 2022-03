यूक्रेन से लौटी दो बहनों की कहानी रौंगटे खड़ी कर देती है

यूक्रेन से लौटी दो बहनों की कहानी रौंगटे खड़ी कर देती है

- प्रतिदिन गोलाबारी और मिसाइल हमले

Those who managed to get inside trains were pushed out

चेन्नई Updated: March 06, 2022 11:13:09 pm

Russia Ukraine War News

पालक्काड़. जैसे ही यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलाबारी तेज हुई, पालक्काड़ की बहनों एमजी ऐश्वर्या और एमजी सूर्या और उनके सहपाठियों को पता था कि उनके चिकित्सा विश्वविद्यालय को छोड़ने का समय आ गया है। फिर एक मिसाइल ने उनके विश्वविद्यालय के सामने एक इमारत से टकराई, जिससे उन्हें सुरक्षा के लिए 700 किलोमीटर की यात्रा में स्लोवाकियाई सीमा तक लंबी, तनावपूर्ण और थकाऊ यात्रा करनी पड़ी। यह एक वास्तविक दुःस्वप्न था। जैसे ही रूसी आक्रमण कीव पहुंचा, वहां प्रतिदिन गोलाबारी और मिसाइल हमले हो रहे थे। हम यूनिवर्सिटी की 15वीं मंजिल - बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी - हॉस्टल में ठहरे थे। लेकिन जब हमला शुरू हुआ तो हम बंकर में चले गए। हमने कुछ भोजन और पानी बचा लिया था जिससे कुछ दिनों तक हमारा पालन-पोषण हुआ। लेकिन स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा।

चारों तरफ धुआं ही धुआं

ऐश्वर्या ने कहा, एक दिन, हमने लगभग 11 बजे एक तेज आवाज सुनी। हमारे विश्वविद्यालय के छात्रावास के सामने एक इमारत से मिसाइल टकराई थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। इमारत की दस मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि, जैसा कि अधिकारियों ने सभी लोगों को निकाल लिया था, कुछ मामूली चोटों को छोड़कर कोई हताहत नहीं हुआ था। उन्होंने ट्रेन को कीव से स्लोवाकिया सीमा तक ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर गए, कर्फ्यू लगा हुआ था, और देखते ही गोली मारने के आदेश थे। हम आसपास पड़े शवों को देख सकते थे। कोई दावेदार नहीं होने के कारण उन्हें चादरों से ढक दिया गया था। यह एक भयानक दृश्य था, जिसे हम केवल कहानियों में पढ़ते हैं।

ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं

लेकिन रेलवे स्टेशन पर और परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। हमें ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि यूक्रेनियन को विदेशियों पर वरीयता दी गई थी। जो लोग ट्रेनों के अंदर जाने में कामयाब रहे उन्हें बाहर धकेल दिया गया। हालांकि, तीन या चार ट्रेनों के छूटने के बाद, हम आखिरकार एक में आ गए। 15 घंटे की यात्रा के बाद, वे राकिव पहुंचे। फिर वे स्लोवाकिया सीमा पर चले गए। वहाँ हमने तीन दिनों के लिए एक होटल में रखा, जहाँ हमारे पासपोर्ट और टिकटों की जाँच की गई। बाद में हम नई दिल्ली और वहां से कोच्चि के लिए एक उड़ान में सवार हुए। एम एस गोपालकृष्णन और राधामणि इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे मट्टुमंथा में अपने घर वापस आ गए हैं।

Russia Ukraine War News

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें