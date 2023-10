Train accident in chennai : ट्रेन की चपेट में आने से तीन दिव्यांग बच्चों की मौत

चेन्नईPublished: Oct 25, 2023 04:04:25 pm Submitted by: Naresh Dhawan

चेन्नई के उपनगरीय क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई, ट्रेन की चपेट में आने से तीन दिव्यांग बच्चों की मौत हो गई | घटना की जानकारी प्राप्त होते ही स्थानीय अधिकारी और गुरुवांचेरी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को दूर किया। Three children died after being hit by a train in Chennai

