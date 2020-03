तमिलनाडु में मिले कोरोना वायरस के तीन नए मरीज, संख्या 15 हुई

Three more patients test positive for Covid-19 in Tamilnadu: तमिलनाडु में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने यह जानकारी दी है।