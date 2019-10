Tamilnadu: राज्य सरकार की मांगों के लिए सीएम ने दिया मोदी को ज्ञापन

For the demands of the state government, Tamil Nadu Chief Minister Edpadi K. Palaniswami submitted a memorandum to the Prime Minister.

राज्य सरकार की मांगों के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडपाडि के. पलनीस्वामी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा।