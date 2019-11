Tamilnadu :DRI के अधिकारियों ने की तिरुचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यात्रियों की औचक जांच

DRI seizes gold from 150 passengers at Trichy airport : Directorate of Revenue Intelligence DRI के अधिकारियों ने तिरुचि (Trichy) हवाईअड् डे का औचक निरिक्षण किया और अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले लगभग 150 यात्रियों से सोना (Gold ) जब्त किया।