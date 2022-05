सस्ती एवं छोटी सीएनजी मशीन तैयार की, किसान के बेटे कविन का कमाल

चेन्नई: तीसरे वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र और पोलाची के सुदूर रासीचेट्टीपलायम गाँव के एक किसान के बेटे एस कविन प्रभु ने स्थानीय रूप से प्राप्त स्क्रैप का उपयोग करके सबसे सस्ती और सबसे छोटी चार-अक्ष वाली कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण (सीएनसी) मशीन तैयार की है। विनिर्माण उद्योग में उपयोग की जाने वाली सीएनसी मशीनें, कंप्यूटर कोड का पालन करके प्लास्टिक, धातु और लकड़ी से वस्तुओं को तराशती हैं।

15गुणा 10 सेमी की मशीन चाक के एक टुकड़े पर लघु मूर्तियों को माइक्रो-मशीनिंग करने में सक्षम है। कविन औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप एल्यूमीनियम और प्लास्टिक पर डिजाइन बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) पेटेंट सेल की मदद से प्रोटोटाइप को पेटेंट कराने की संभावना भी तलाश रहे हैं। ताड़ के आकार के प्रोटोटाइप के लगभग 90% घटक स्क्रैप हैं, जिसमें एक बेकार डीवीडी राइटर, पीवीसी पाइप, पुराने बियरिंग के हिस्से शामिल हैं। खरीदी गई एकमात्र वस्तु एक एरडोनो माइक्रोकंट्रोलर है। मुख्य आकर्षण इसका आकार, कम बिजली की खपत और अनुकूलित डिजाइन हैं।

दूसरी लहर के दौरान परियोजना पर काम करना शुरू किया

कविन ने मार्च 2021 में कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान परियोजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने नई चीजों को आजमाने के लिए पास की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों से स्क्रैप एकत्र किया। मैंने कुछ परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया और आखिरकार सबसे सस्ती फोर-एक्सिस सीएनसी मशीन डिजाइन करने का फैसला किया। इसकी कीमत मुझे सिर्फ 1,500 रुपए पड़ी। एक नियमित टेबल-टॉप सीएनसी मशीन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। कविन ने कहा कि वह एक उद्यमी बनना चाहता हैं और डिजाइन को अनुकूलित करने के अवसर की तलाश में हैं। उन्होंने एक स्वचालित पोर्ट्रेट स्केचिंग मशीन, पोथोल डिटेक्टर, बोन-कंडक्शन हियरिंग एड, फायर अलार्म और स्वचालित गेट ऑपरेटर भी विकसित किया है। कविन एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक भी हैं।

