अब सिनेमा के जरिए परखेंगे ज्ञान

हर महीने एक फिल्म दिखाएंगे सरकारी स्कूलों में

तमिलनाडु में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों की फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों में 13,000 स्कूलों की पहचान की है। नई योजना कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए माध्यमिक, उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में हर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान एक फिल्म दिखाई जाएगी और बच्चों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अलग से समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ओवरहेड प्रोजेक्टर और व्हाइट स्क्रीन जैसे उपकरण खरीदे जाएंगे और स्कूलों में लगाए जाएंगे।

एक शिक्षक जो उपरोक्त श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षाएं लेता है, वह रोटेशन के आधार पर योजना का प्रभारी होगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। 20 लाख से अधिक छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले फिल्म देखेंगे और कुछ प्रश्न तैयार करेंगे, जिन्हें सिनेमा की स्क्रीनिंग के बाद छात्रों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा, छात्रों को फिल्म के बारे में कुछ शब्द और टिप्पणी कहने के लिए भी कहा जाएगा।

................

TN government schools to focus on co-curricular activities as well