10 साल में पहली बार नई डिजाइन, पोंगल पर नए डिजाइन की 15 साड़ी व 5 धोती

तमिलनाडु सरकार 1983 से हर साल पोंगल पर धोती और साड़ी देती है

चेन्नई Published: November 19, 2022 07:20:27 pm

तमिलनाडु सरकार पोंगल के दौरान बांटी जाने वाली धोती और साड़ियों के नए डिजाइन लेकर आई है। राज्य सरकार 1983 से हर साल त्योहार के दौरान राशन कार्ड के लिए धोती और साड़ी प्रदान करती है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में मंत्रियों आई पेरियासामी, गांधी, सक्करापानी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के बाद 15 नए डिजाइन की साड़ियां और 5 नए डिजाइन की धोती पेश करने का फैसला किया गया। सरकार 10 साल में पहली बार नए डिजाइन पेश कर रही है।

... चेन्नई के 200 वार्डों में 10 हजार से अधिक गडढ़ों की पहचान, 9 हजार की मरम्मत का दावा

बाढ़ जल निकासी निर्माण कार्य और अन्य विभागीय सेवा कार्यों के कारण शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने 17 नवंबर तक 9,035 गड्ढों की मरम्मत की। पैदल चलने वालों को होने वाली परेशानी और नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले बस मार्गों और आंतरिक सड़कों पर यातायात को बाधित होने से बचाने के लिए ये कार्य रात के समय किए गए। सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए हैं क्योंकि नगर निगम, मेट्रो जल बोर्ड, तान्जेडको सहित कई विभागों द्वारा सड़कों को खोदा गया था। इसलिए स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा मरम्मत के लिए कदम उठाए गए हैं। रात के समय सभी 200 वार्डों में सहायक अभियंताओं द्वारा गड्ढों की कुल संख्या की गणना और सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण के आधार पर, 1,07,165 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 2,646 सड़कों पर 10,553 गड्ढों की पहचान की गई। अब तक, 79,305 वर्ग मीटर में फैले कुल 9,035 गड्ढों की मरम्मत की गई। सूत्रों ने कहा कि 535 गड्ढों के लिए हॉट मिक्स पैच वर्क भी किया गया है और 368 गड्ढों में कोल्ड मिक्स वर्क किया गया है। सूत्रों ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। पढ़ना जारी रखे

