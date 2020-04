फ्रंटलाइन वारियर्स डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ से जबरदस्ती मकान खाली कराने पर होगी सख्त कार्रवाई

Tamilnadu government warns house owners who forced doctors to vacate their residence: डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व पैरा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ बदसलूकी और जबरन उनसे किराए का मकान खाली करवाने पर पलनीस्वामी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है।