तमिलनाडु में तीसरी कक्षा के 48 फीसदी छात्रों को तमिल का बुनियादी ज्ञान भी नहीं

नहीं कर पाए संख्या व तारीख की पहचान

अंग्रेजी में भी फिसड्डी

फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी-2022 का दावा

एक अध्ययन से पता चला है कि देश में तमिलनाडु में कक्षा 3 के छात्रों की बुनियादी संख्यात्मक कौशल की कमी है।

फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी-2022 के अनुसार, तमिलनाडु के कक्षा 3 के 29% छात्र सबसे बुनियादी ग्रेड-स्तरीय कार्यों को पूरा नहीं कर सके, जिसमें संख्या की पहचान और भेदभाव, विभाजन, गुणा, अंश, संख्या और आकार वाले पैटर्न की पहचान, तारीखों की पहचान जैसे पैरामीटर शामिल हैं। तमिलनाडु के बाद जम्मू और कश्मीर (28%), असम (18%), गुजरात (18%) और छत्तीसगढ़ (18%) जैसे राज्य हैं। आंकड़े निश्चित रूप से तमिलनाडु के लिए शर्मनाक हैं, जो 27.1 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 51.4 के शानदार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का दावा करता है।

भाषा वर्ग में भी राज्य का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लगभग 48% छात्रों के पास तमिल में बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी है और 43% अंग्रेजी में। निष्कर्ष ध्वन्यात्मक जागरूकता, डिकोडिंग अक्षरों, शब्दों और गैर-शब्दों, पढ़ने के प्रवाह और समझ पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को एक पाठ को जोर से पढ़ने के लिए कहा गया और उस पाठ के आधार पर प्रश्न पूछे गए, जो कि स्कूल के पाठ्यक्रम से नहीं था। राज्य के केवल 46% छात्र तमिल में 80-100 अक्षरों को सही और धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम थे, जबकि सर्वेक्षण में शामिल केवल 47% छात्र अंग्रेजी में दिए गए लगभग 80% शब्दों को सही और धाराप्रवाह पढ़ सकते थे।

महामारी से सीखने पर पड़ा असर

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सही तस्वीर प्रस्तुत करती है क्योंकि महामारी ने प्राथमिक छात्रों के सीखने के परिणामों पर गंभीर प्रभाव डाला था। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं हैं।

रिपोर्ट पर करेंगे गौर

एक अधिकारी ने कहा, हम नहीं जानते कि वे इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। हम रिपोर्ट पर गौर करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार, सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों सहित 336 स्कूलों के कुल 2,937 कक्षा 3 के छात्रों ने तमिलनाडु में अध्ययन में भाग लिया। सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय की एनआईपीयूएन भारत योजना के तहत आयोजित किया गया था, जो चाहता है कि 2026-27 तक सभी कक्षा 3 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हो।

