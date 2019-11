Tamilnadu : हाइवे के खराब रख-रखाव पर हाईकोर्ट ने किया सवाल

TN : High court questioned the poor maintenance of the highway : मदुरावायल से वालाजाह रोड तक के हाईवे की दुर्दशा पर मद्रास उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए सरकार से २९ नवम्बर तक यथास्थिति पेश करने को कहा है।

- सरकार से मांगा जवाब