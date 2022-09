उबड़-खाबड़ रास्तों से 12 किमी का पैदल सफर तय कर स्कूल जा रहे

जुनून शिक्षा का

तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रों को अभी भी कठिन डगर तय करनी पड़ रही है। सैकड़ों बच्चों को अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए 3 किमी से अधिक पैदल चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर छात्र उबड़-खाबड़ इलाकों में 12 किमी तक चलते हैं और जब उनके पैरों में दर्द होता है तो वे कक्षाएं छोड़ देते हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में बस सेवा नहीं है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा छात्रों के आवास के 1 किमी के भीतर दी जानी चाहिए या बच्चों को परिवहन दिया जाना चाहिए। कुछ स्कूलों में छात्रों को परिवहन के लिए प्रति माह 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के तहत योजना का कार्यान्वयन अनिश्चित है। इरोड में आदिवासी आबादी के बीच काम करने वाले संगठन के सुदर के नटराज कहते हैं, इरोड जिले के कोंगदई के छात्र होसुर हाई स्कूल तक 10 किमी से अधिक पैदल चलकर जाते हैं।

इसी तरह बच्चे अनिल नाथम से गुज्जमबलयम हाई स्कूल तक 8 किमी, बेजलेट्टी और मैडम क्षेत्रों से थेवर मलाई हाई स्कूल तक 5 किमी और करलयम और कनकुथुर से भसुवनपुरम हायर सेकेंडरी स्कूल तक 8 किमी चलते हैं। एक छात्र ने कहा, 15 अन्य छात्रों के साथ मैं सुबह 9.10 बजे स्कूल पहुंचने के लिए लगभग 8 बजे चलना शुरू करता हूं। सुबह 9.20 बजे घंटी बजती है। जब हम थके हुए होते हैं, तो हम देर से पहुंचते हैं और कक्षाओं से चूक जाते हैं।

एम जया कक्षा 12 की छात्रा है जो अपने गांव से 5 किमी पैदल चलकर इरोड जिले के बरगुर में सरकारी जनजातीय आवासीय (जीटीआर) स्कूल जाती है। स्कूल लड़कों के लिए आवास प्रदान करता है, लेकिन लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है। सूत्रों ने कहा कि अधिकांश जीटीआर स्कूलों में छात्र छात्रावासों की खराब स्थिति के कारण परिसर में रहने के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सहायता प्राप्त और आदिवासी कल्याण स्कूलों को योजना से बाहर रखा गया है।

बाल अधिकार कार्यकर्ता एस रामू बताते हैं, आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग कुछ आवासीय स्कूल चलाता है, लेकिन छात्रों को कक्षाओं में सोने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि आवास के लिए अलग कमरे नहीं हैं। अधिकांश छात्र बस उपलब्ध होने पर घर लौट जाते हैं। छात्रों के परिवहन को निधि देने की योजना 2013 में लागू की गई थी, जब प्रत्येक छात्र को प्रति माह 300 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें स्कूल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। 2019 में इस राशि को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया था। जिले के एक सरकारी शिक्षक का कहना है कि नीलगिरी में इसे अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है। लेकिन सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थिति खराब है।



