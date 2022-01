तमिलनाडु सरकार ने जनवरी के अंत तक किशोरों को पूरी तरह से टीका लगाने का लक्ष्य रखा

सुब्रमण्यन के अनुसार सरकार जनवरी के अंत तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 33.45 लाख किशोरों को पूरी तरह से टीका लगाना चाहती है।

TN looks to administer Covid vaccine to 33 lakh aged 15-18