ऑटो रिक्शा के लिए न्यूनतम किराया 40 रुपए करने का सुझाव

राज्य परिवहन विभाग के पैनल ने दिया

तमिलनाडु में लगभग एक दशक के बाद किराए में संशोधन

एक ऑटो रिक्शा के लिए न्यूनतम किराया 40 रुपए करने तथा पहले 1.8 किमी के बाद 18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान का सुझाव दिया है। तमिलनाडु में लगभग एक दशक के बाद किराए में संशोधन के लिए गठित एक पैनल ने यह सुझाव दिया। राज्य परिवहन विभाग ने अप्रेल में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पैनल का गठन किया था। मई में ऑटो रिक्शा चालकों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें करने के बाद पैनल ने हाल ही में संशोधित किराया सूची को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा था। हालांकि तमिलनाडु में कैब एग्रीगेटर ओला और उबर से जुड़े ऑटो रिक्शा ने अप्रेल के पहले सप्ताह से न्यूनतम किराया 30 से 40 रुपए वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन अन्य के लिए किराए में संशोधन किया जाना बाकी है।

पिछली बार राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2013 को किराया तय किया था। जब न्यूनतम किराया 25 रुपए, उसके बाद प्रति किलोमीटर 12 रुपए और हर पांच मिनट के लिए 3.5 रुपए प्रतीक्षा शुल्क तय किया गया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्राओं के लिए 50% अतिरिक्त किराया लिया जा सकता है। पैनल के सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीटू से संबद्ध ऑटो रिक्शा संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा, हम चाहते थे कि 1.8 किमी के लिए न्यूनतम किराया 50 रुपए तय किया जाए। हालांकि अधिकारियों ने हमें बताया कि यह 40 रुपए तय किया जाएगा।

मोबाइल ऐप

उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय के आदेश के अनुसार किराए को अपडेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप के साथ आना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि ऑटो चालकों की त्योहारों और सप्ताहांत के दौरान किराया बढ़ाने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। एक परिवहन अधिकारी ने कहा, अदालत के आदेश के अनुसार हम ऑटो रिक्शा के लिए जीपीएस-सक्षम किराया गणना प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन ऑटो के लिए मोबाइल ऐप शुरू करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया जो ओला और उबर से संबद्ध नहीं हैं।

