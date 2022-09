पाठकों को पुस्तकालयों से जोड़ने की कवायद, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 287 करोड़ रुपए आवंटित

पाठकों के लिए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू

पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों का होगा डिजिटलीकरण

नेत्रहीनों के लिए ऑडियो सामग्री

छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सभी जिलों में राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों के कामकाज में सुधार लाने का फैसला किया है। इसके लिए इस साल 287 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमित रूप से पुस्तकालयों का उपयोग करने वाले पाठकों के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया हैं। वर्तमान में राज्य में 4,650 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, जिसमें सरकार ने अकेले इस वर्ष 287.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

गुणवत्ता वाली पठन सामग्री

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटलीकरण और संरक्षण, हर गांव में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। जहां आबादी 1,000 से अधिक है वहां लोगों को किताबें और पत्रिकाओं जैसी गुणवत्ता वाली पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के लिए एक अलग अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य है।

उच्च स्तरीय समिति का गठन

तमिल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम राजेंद्रन की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नई योजनाएं, जो पुस्तकालयों में शुरू की जाएंगी, नेत्रहीनों के लिए व्यापक ऑडियो सामग्री तैयार करना है, बच्चों के लेखन कौशल को बढ़ावा देने के लिए, सम्मान में सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय द्वारा 'कविमणि पुरस्कार' नामक एक पुरस्कार शुरू किया गया है। पुस्तकालय गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अन्ना शताब्दी पुस्तकालय में लेखकों और तमिल विद्वानों के 'सेंथमिज़ सिरपिगल अरंगम' की स्थापना की जा रही है, सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठक मंच का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 'तमिलनाडु -वार्ता' के शीर्षक में कई विशेषज्ञों और शोध कार्यकर्ताओं के भाषणों को दुनिया भर में रहने वाले कई तमिल लोगों तक पहुंचने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

