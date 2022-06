रेशम की कीमत दोगुनी

रेशम कोकून की कीमत बढ़ गई है, लेकिन खराब मौसम के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। किसानों ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ आने वाले महीनों में उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। जिले के पेन्नारम, धर्मपुरी और जिले के अन्य हिस्सों में 800 हेक्टेयर से अधिक शहतूत के खेत हैं।

सेरीकल्चरिस्ट जी. मथैयान ने कहा कि महामारी के बाद बाजार फिर से खुलने के बाद रेशम के कोकून 250 रुपए से 375 रुपए के बीच कारोबार कर रहे थे। जिले में छिटपुट बारिश हो रही है और इन परिस्थितियों में शहतूत के खेत फलते-फूलते हैं लेकिन नमी रेशम कोकून की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और कुछ मामलों में उनका व्यापार भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन घटने से रेशम कोकून की कीमत बढ़ जाती है।

एक अन्य रेशम उत्पादक जे. एलंगो ने कहा कि रेशम कोकून की कीमत गुणवत्ता के आधार पर 335 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 715 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। धर्मपुरी के कोकून ज्यादातर कांचीपुरम, कुंभकोणम और तंजावुर में खरीदे जाते हैं। वे हमारे कोकून पसंद करते हैं क्योंकि हमारी जलवायु सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करती है। तमिलनाडु सहकारी रेशम बोर्ड के सदस्य एमजी मणिवन्नन के अनुसार, महामारी के बाद सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है और रेशम कोई अपवाद नहीं है। रेशम की कीमत दोगुनी हो गई है।

TN's silk route: Cocoon price up but output down