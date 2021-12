तमिलनाडु में ओमिक्रॉन मामलों के बीच 77 सिद्ध कोविड देखभाल केंद्र खोले जाएंगे: चिकित्सा मंत्री

- भारतीय चिकित्सा प्रणाली को एलोपैथी के साथ जोड़ा जाएगा



चेन्नई. तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली को एलोपैथी के साथ जोड़ा जाएगा। ये सूचना राज्य के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री एमए सुब्रमण्यन ने दी। मंत्री ने कहा कि मामलों में वृद्धि के कारण 1,700 बेड वाले 77 सिद्ध कोविड देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। हम वैक्सीन उत्पादन के लिए चेंगलपेट्टू में एकीकृत वैक्सीन परिसर और कुन्नूर में भारतीय पाश्चर संस्थान के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की उम्मीद कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।

TN to open 77 Siddha Kovid Centers for integrated medical treatment for Omicron