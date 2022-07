पर्यटकों को भा रहा कोडैकनाल

सुहाना मौसम बना मददगार

पर्यटकों की संख्या में इजाफा

कोडैकनाल में स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन धीरे-धीरे हिल स्टेशन में अपनी जगह बना रहा है।

कोडैकनाल के पर्यटक गाइड रॉबिन ने कहा कि इस साल पीक सीजन में खूब लोग पहुंचे लेकिन इस सप्ताह पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम, हवा और बारिश ने पहाड़ी शहर में जनजीवन को प्रभावित किया है। हालांकि सप्ताहांत के दौरान पर्यटक हॉटस्पॉट बना हुआ है।

कोडैकनाल होटल एंड रिसॉर्ट्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस अब्दुल गनी राजा के मुताबिक, इस साल पर्यटन तीन साल पहले की स्थिति से कहीं बेहतर है। पिछले कुछ वर्षों में चक्रवात गाजा जैसे कारकों के कारण पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा झटका लगा और कई होटलों को कोविड लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया। कैब ऑपरेटर रमेश ने कहा कि मौसम ने भारत के उत्तरी हिस्सों से पर्यटकों की अच्छी संख्या ला दी है।

Tourists rushed to kodaikanal to escape the summer heat and enjoy the coolness.