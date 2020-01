स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजो में देरी के बाद टीआर बालू ने की चुनाव आयोग से शिकायत

TR Balu met chief minister and requested him to announce local body election results

टी.आर. बालू ने राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी से मुलाकात कर करुर, तिरुवल्लूर और रामनाथपुरम जिले के परिणाम घोषित कराने का आग्रह किया।