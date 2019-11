तमिलनाडु में हिन्दी पर फिर बवाल, स्टालिन बोले: ट्रैफिक चालान तमिल भाषा में प्रिंट नहीं हुए तो राज्यभर में होगा विरोध प्रदर्शन

Traffic challan should be print in Tamil also in Tamilnadu: ट्रैफिक चालान के फॉर्म सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी में ही क्यों प्रिंट कराए गए हैं।