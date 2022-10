6 महीनों में 9 लाख से अधिक मामलों में 23.25 करोड़ रुपए वसूले

यातायात उल्लंघन

कॉल सेंटर सिस्टम के बेहतर नतीजे

पिछले छह महीनों में ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस (जीसीटीपी) ने 9 लाख से अधिक मामलों में लगभग 23.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। जिसमें शराब के नशे में ड्राइविंग के मामलों के लिए 6 करोड़ रुपए शामिल हैं।

चेन्नई ट्रैफिक पुलिस मार्च 2018 से कैशलेस ई-चालान प्रणाली से काम कर रही है। शुरुआती चरणों में जुर्माना के भुगतान का तरीका ठीक था लेकिन बाद में कई उल्लंघनकर्ताओं ने जुर्माना नहीं दिया। इस समस्या को देखते हुए चेन्नई पुलिस ने कॉल सेंटर सिस्टम शुरू करने का फैसला किया और पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने इस साल 11 अप्रेल को दस कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया। बाद में दो और अलग कॉल सेंटर शुरू किए गए। अपने उद्घाटन के दिन से 10 अक्टूबर तक कॉल सेंटरों के विश्लेषण से पता चला है कि 2019 में दर्ज मामलों सहित पुराने मामलों में उल्लंघनकर्ताओं द्वारा जुर्माना लगाया गया था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कॉल सेंटरों के कर्मियों ने फोन किया और उल्लंघनकर्ताओं को लंबित उल्लंघनों के बारे में सूचित किया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर जुर्माना अदा करने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर मामलों को अदालत में ले जाने की चेतावनी दी गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में जुर्माने के भुगतान के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया। 6,108 मामलों में 6.07 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई। अधिकांश उल्लंघनकर्ताओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनके अलावा, नए दर्ज किए गए 5.3 लाख मामलों में 15.6 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया, जो छह महीने में कुल 23.25 करोड़ रुपए था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुर्माना के भुगतान में सुधार के लिए ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने भुगतान सुविधा केंद्र और क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी सहित बल्क एसएमएस प्रणाली भी शुरू की है।

