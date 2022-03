शहरी स्थानीय निकाय में 15 से अधिक ने आजमाया भाग्य, अब आने वाले समय में बढ़ेगी और भागीदारी

ट्रांसजेंडर के राजनीति में बढ़ते कदम

transgender community entering the electoral politics in the recent urban local bodies elections

चेन्नई Published: March 07, 2022 08:39:01 pm

चेन्नई. हाल के शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ट्रांसजेंडर समुदाय के 15 लोगों के चुनावी राजनीति में प्रवेश करने की पृष्ठभूमि में ट्रांस अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जीत से ज्यादा, नागरिक चुनावों में ट्रांस लोगों की भागीदारी को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि कई ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, दो ने डीएमके के टिकट पर और एक ने एआईएडीएमके और भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़ा। 15 में से गंगा नायक (49) ने वेलूर नगर निगम के वार्ड 37 से जीत हासिल की। ग्रामीण निकाय चुनावों में तिरुचेंगोडे से पहले ही एक ट्रांसजेंडर चुनी जा चुकी है।

सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्रविड़ पार्टियों को श्रेय

एक ट्रांसजेंडर ने बताया कि ट्रांस लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्रविड़ पार्टियों को श्रेय दिया। आवास, मुफ्त मवेशी, दुग्ध समितियों, एमएसएमई सहायता, रोजगार, और सहित विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद। योजनाएं वास्तव में एक बार-रूढ़िवादी समुदाय को एक सभ्य जीवन जीने के लिए ढाल रही हैं। ट्रांसजेंडरों का कहना है कि तमिलनाडु में कम से कम 1.5 लाख ट्रांसपीपल होने चाहिए। हालांकि, मतदाता पहचान पत्र पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक, यह आंकड़ा 60,000 है और समाज कल्याण विभाग के तहत कल्याण बोर्ड द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के आधार पर यह 12,000 है।

राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता

शिक्षा और राजनीति ट्रांसजेंडर की दो आंखें हैं, क्योंकि राजनीति और शिक्षा ट्रांस समुदाय को मौलिक ज्ञान और अधिकार देते हैं। ट्रांस लोगों को संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने आवश्यक अधिकारों के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ट्रांसजेंडर गंगा नायक की जीत का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडरों का कहना है कि अब वे समाज की सेवा करने के लिए एक प्रतिनिधि बन गए हैं। सत्ता में ट्रांसजेंडरों को वोट देना जनता के बदलते नजरिए को दर्शाता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण समय की जरूरत

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण समय की जरूरत है, क्योंकि उनके अधिकार अभी भी शिक्षा, रोजगार और राजनीति के लिए बनाए गए मौजूदा आरक्षण प्रणाली में उलझे हुए हैं। अभी भी सभी संस्थानों के आवेदन फॉर्म पर ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं है। उन्हें अपने उत्थान के लिए अनिवार्य रूप से रोजगार और शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि ट्रांस लोगों को उनके परिवारों द्वारा छोड़े जाने के बाद बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- कलैमामणि सुधा, ट्रांसजेंडर।

KALAIMAMANI SUDHA (TRANS WOMAN)

