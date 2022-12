सरन्या व राम्याश्री को मिली सरकारी नौकरी, दोनों ट्रांसजेंडर, अब दूसरे ट्रांसजेंडरों को करेंगे प्रेरित

चेन्नईPublished: Dec 25, 2022 10:34:45 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर दूसरे ट्रांसजेंडर के लिए मिसाल कायम की

Transgender women beat the odds to land govt jobs in Tamil Nadu

Transgender women beat the odds to land govt jobs in Tamil Nadu

विरुदनगर. ट्रांसजेंडर सरन्या व राम्याश्री ने अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर दूसरे ट्रांसजेंडर के लिए मिसाल कायम की है। कुछ महीने पहले विरुदनगर जिला प्रशासन ने सरन्या को जिला संसाधन केंद्र पंचायतों का प्रमुख और राम्याश्री को डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया।

जिला कलक्टर जे. मेघनाथ रेड्डी ने कहा, अधिकारियों के साथ नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित लोगों के नाम पर चर्चा कर रहे थे। तभी हमें पता चला कि दो ट्रांसजेंडर भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हमें उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करनी चाहिए, जो अन्य ट्रांसपर्सन को भी प्रेरित करेंगे। हालांकि, नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं था लेकिन बाद में ट्रांसजेंडर सरन्या और राम्याश्री के नाम पर मुहर लगा दी।

ट्रांसजेंडर सरन्या ने पहले होम ट्यूटरिंग शुरू की और बाद में अपना कोचिंग संस्थान शुरू किया। 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कोरोना महामारी ने उसके ट्यूटोरियल पर ब्रेक लगा दिया। सरन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया है। वे कहती हैं, मैंने अपने स्कूल के दिनों में अपने ट्रांसजेंडर के बारे में बताया तब से मुझे मेरी मां का समर्थन मिला। वे कहती है, नौकरी से उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अपने समुदाय में सभी ट्रांसजेंडर के लिए आत्म-विश्वास के बीज बो सकती हूं।

दूसरी ओर राम्याश्री का कहना है कि जब उसने पहली बार अपने परिवार के सामने अपने ट्रांसजेंडर का खुलासा किया तो उसे मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं के पास ले जाया गया। वह कहती हैं, जब तक मेरे परिवार ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तब तक मैं नागरकोइल में लगभग पांच साल तक रही। राम्या सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) में मास्टर्स कर रही हैं। वह नौकरी को सिर्फ शुरुआत कहती है और ट्रांस समुदाय के लिए और अधिक हासिल करने की उम्मीद करती है।