TAMILNADU: परिवहन मंत्री ने किया आरक्षण केंद्र का उद्घाटन

Transport Minister inaugurated Special Reservation Bus Counter near Purachi Talavar Dr MGR Bus Stand located at Koyambedu for Deepawali

राज्य के परिवहन मंत्री एम.आर. विजयभास्कर ने गुरुवार को दीपावली के लिए कोयम्बेडु स्थित पुराच्ची तलैवर डॉ एमजीआर बस स्टैंड के पास विशेष आरक्षण बस काउंटर का उद्घाटन किया।