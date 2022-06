अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ रहा 8 किमी दूर

सड़क सुविधाओं का अभाव

सेलम. जिले के पलामलाई में आदिवासी बस्ती तेनाकांथुरी के निवासियों को अंतिम संस्कार करने के लिए लगभग 8 किमी तक लाश ले जाते हुए सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक पोस्ट ने एक बार फिर से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया है। मोहल्ले में सड़क सुविधाओं का अभाव है। तस्वीरों में दिखाया गया है कि लोग मेट्टूर शहर में अंतिम संस्कार करने के लिए एक महिला की लाश को लेकर ऊबड़-खाबड़ कीचड़ वाली सड़क पर जा रहे हैं।

आदिवासी निवासियों की दुर्दशा पर टिप्पणी करते हुए सीपीएमएल नेता के वरथराजन ने कहा, पिछले एक दशक से हम सेलम प्रशासन से पलामलाई में आदिवासी बस्तियों के विकास के लिए सड़कों की सुविधा के लिए आग्रह कर रहे हैं। तेनाकांतूरी से मेट्टूर तक मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों को पहाड़ी के आधार पर लगभग 8 किमी का कठिन रास्ता पार करना पड़ता है। चिकित्सा या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 2 किमी और पैदल चलना पड़ता है। इसी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए कई आदिवासी बस्तियों का उल्लेख करते हुए पीके पुदुर के निवासी तमिलारासन ने कहा, हम नई सड़कों के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं।

पर्यावरण मंत्रालय से विशेष अनुमति की आवश्यकता

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पलामलाई वन क्षेत्र के भीतर स्थित है और कहा कि इसलिए वहां सड़क बनाना संभव नहीं है। सड़कों को बिछाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। वन विभाग के सूत्रों ने भी इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि पलामलाई के निवासियों के अनुरोध को पहले ही लिया जा चुका है और कहा कि उन्हें सड़कें उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

Tribalfolk carry corpse for 8 km to perform last rites in Tamil Nadu's Thenakanthur