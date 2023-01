सत्तारूढ़ डीएमके इरोड ईस्ट सीट कांग्रेस को दे सकती है, अन्नाद्रमुक टीएमसी का समर्थन कर सकती है

चेन्नईPublished: Jan 08, 2023 09:00:09 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

इरोड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र

Two leaves fight may push AIADMK give Erode East byelection seat to TMC

Two leaves fight may push AIADMK give Erode East byelection seat to TMC

चेन्नई. अन्नाद्रमुक के भीतर तकरार के कारण पार्टी के दो पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। इससे इरोड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प बन सकता है। सत्तारूढ़ डीएमके इरोड ईस्ट सीट कांग्रेस को दे सकती है। विधायक ईवीआर थिरुमगन जिनका हाल ही निधन हुआ था। विपक्षी खेमे से, टीएमसी उम्मीदवार एम युवराज ने 2021 के विधानसभा चुनाव दो पत्तियों के प्रतीक पर लड़ा था और चुनाव हार गए थे।

टीएमसी पार्टी अध्यक्ष जीके वासन ने बताया कि अभी इस पर फैसला लेना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी चुनाव में उतरेगी या नहीं। युवराज ने भी कहा कि वह पार्टी अध्यक्ष के फैसले का पालन करेंगे। हालांकि, टीएमसी सूत्रों ने संकेत दिया कि युवराज यह चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं क्योंकि वह 2021 का चुनाव कुछ हजार वोटों से हार गए थे। जब यह बताया गया कि दो पत्तियों के चुनाव चिह्न के कारण युवराज को लगभग 60,000 वोट मिल सकते हैं, तो सूत्रों ने कहा कि पार्टी उन्हें एक स्वतंत्र चिन्ह पर मैदान में उतार सकती है, जिस पर टीएमसी ने पहले चुनाव लड़ा था। हालांकि, अब तक, टीएमसी नेतृत्व उपचुनाव लड़ने पर अनिर्णीत है।

राजनीतिक विश्लेषक थारासु श्याम का मानना है कि एडपाडी के पलनीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम दोनों ही अपनी आपसी कलह के कारण दो पत्तियों के प्रतीक को जमते हुए नहीं देखना चाहेंगे। पार्टी के भीतर तकरार के चलते संभावना जताई जा रही है कि यह सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है।

राजनीतिक विश्लेषक रवीनथ्रन थुरैसामी ने कहा, जब जे जयललिता के नेतृत्व में दो पत्तियों का प्रतीक उपलब्ध था, तब भी एआईएडीएमके को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए एआईएडीएमके उपचुनाव को टीएमसी के लिए छोड़ देगी। टीएमसी के बाहर होने की स्थिति में बीजेपी के उपचुनाव लड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम गठबंधन में हैं। सिर्फ उपचुनाव के लिए हम ऐसा फैसला नहीं ले सकते। हालांकि, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर और जब ईसीआई उपचुनाव को अधिसूचित करता है, तो हमारा पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या 11 जुलाई की आम परिषद की बैठक से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस उपचुनाव पर कोई असर पड़ेगा, राजनीतिक विश्लेषक थारसु श्याम ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल यह तय कर सकता है कि जीसी बैठक वैध है या नहीं।