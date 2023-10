IT की छापेमारी पर हमें परवाह नहीं, वे हमारे लिए मेहमान की तरह हैं : उदयनिधि स्टालिन

चेन्नईPublished: Oct 06, 2023 03:04:28 pm Submitted by: Naresh Dhawan

तमिलनाडु में DMK नेताओं से जुड़ी संपत्तियों पर आयकर विभाग (IT) की छापेमारी को लेकर DMK नेता उदयनिधि स्टालिन(Udhayanidhi Stalin) ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छापेमारी आजकल बहुत सामान्य बात हो गई है और उन्हें इसकी परवाह नहीं है।Udhayanidhi Stalin hits back against IT raids on properties linked to DMK leaders

