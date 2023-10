Sanatana Dharma विवादित बयान पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "मेरे बयानों से किसी को ठेस नहीं पहुंची"

चेन्नईPublished: Oct 17, 2023 03:25:48 pm Submitted by: Naresh Dhawan

सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में आलोचना का शिकार हुए मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वैचारिक मतभेदों की वजह से ही उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। Petition filed against me due to ideological differences Minister Udhayanidhi Stalin reply in the High Court.

चेन्नई. सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में आलोचना का शिकार हुए तमिलनाडु के खेल और युवा मामलात मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वैचारिक मतभेदों की वजह से ही उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है।