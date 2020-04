तिरुपुर में बनी सेनिटाइजर टनल में बस 3 सेकेंड में कोरोना से सेफ्टी

Tiruppur gets a unique ‘disinfection tunnel’ to fight against COVID-19: जब भी कोई मार्केट आएगा है तो उसे पहले इस टनल से गुजरना पड़ेगा, 3 से 4 सेकेंड तक की दूरी में उस व्यक्ति पर सेनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा फिर इसके बाद ही वह मार्केट जा सकता है।