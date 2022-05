राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड ने इल्लम तेडी कल्वी योजना को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई

May 20, 2022

Uttarakhand has also evinced interest to implement ‘Illam Thedi Kalvi’ राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड ने भी तमिलनाडु की सफल इल्लम तेडी कल्वी (एजुकेशन एट डोरस्टेप) योजना को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया इल्लम तेडी कल्वी देश का पहला और सबसे बड़ा शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने को बताया कि उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु आई और चेंगलपट्टू जिले के पंडालम में आयोजित की जा रही इल्लम तेडी कल्वी कक्षा का दौरा किया। उन्होंने कहा, स्थानीय अधिकारियों के साथ, पैनल ने योजना के तहत कक्षाएं लेने वाले बच्चों और स्वयंसेवकों से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने लाइव क्लास देखने के अलावा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी। यह पहली बार है कि अन्य राज्यों के अधिकारियों ने इल्लम तेडी कल्वी परियोजना के बारे में आधिकारिक तौर पर जानने के लिए दौरा किया है। उत्तराखंड की टीम ने पाठ्यक्रम सामग्री भी एकत्र की, जिसे हमारे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया था।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने पहले ही इल्लम तेडी कल्वी योजना के बारे में पूछताछ की

उत्तराखंड के अधिकारी भी इस योजना के तहत प्रतिदिन 30 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के संभावित पहलुओं के बारे में जानकर हैरान हैं। अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने पहले ही इल्लम तेडी कल्वी योजना के बारे में पूछताछ की है। अधिकारी एक रेडीमेड सामग्री तैयार करने की योजना बना रहे हैं जिसमें शिक्षा परियोजना के बारे में सभी विवरण होंगे। पढ़ना जारी रखे

