वंडलूर चिड़ियाघर में 15 महीनों में 12 बिग कैट्स की मौत

चेन्नई Published: March 29, 2022 10:33:19 pm



चेन्नई. अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क (वंडलूर चिड़ियाघर) में केवल 15 महीनों में 12 बिग कैट्स की मौत हो गई है। बिग कैट आमतौर पर पैंथेरा जीनस के पांच जीवित सदस्यों में से किसी एक को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है , यानी बाघ , शेर , जगुआर , तेंदुआ और हिम तेंदुआ आदि इसके तहत आते हैं। हाल ही में एक 13 वर्षीय सफेद बाघिन की मौत हो गई। यह जानवर दो सप्ताह तक गतिभंग (मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी) से पीड़ित रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार, गतिभंग एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है।

तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सकों के अनुसार, इस जानवर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बाघिन के कुछ पुराने वीडियो फुटेज देखे जिनमें बीमारी के हल्के लक्षण स्पष्ट थे। पिछले दो हफ्तों में बीमारी तेजी से बढ़ी। पिछले साल वंडलूर चिड़ियाघर में कोविड -19 के कारण देश में पहली पशु मृत्यु हुई थी। एक युवा और स्वस्थ शेरनी नीला ने 3 जून, 2021 को इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया था। लगभग सभी शेर कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए थे। 2021 में, चिड़ियाघर में आठ बिग कैट्स की मौत हो गई। जिसमें चार शेर, तीन बाघ और एक तेंदुआ शामिल है। इनकी मौत विभिन्न कारणों से हुई । पिछले अक्टूबर में कई शुतुरमुर्गों की भी मौत हो गई थी।

शरीर के तापमान स्कैनर जैसे बुनियादी उपकरण भी नहीं

इस साल अब तक चार बिग कैट्स जिसमें एक शेर, एक बाघिन, एक जगुआर और एक तेंदुआ मर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, चिड़ियाघर में अब सबसे बड़ी समस्या खराब सुविधा वाले पशु चिकित्सालय की है। सूत्रों ने कहा कि पशु चिकित्सकों के पास शरीर के तापमान स्कैनर जैसे बुनियादी उपकरण भी नहीं हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन ने कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अस्पताल के कुछ उपकरण भेजने पर सहमत हो गया है। कई बाड़े भी रखरखाव के अभाव में खराब स्थिति में हैं।



...

डिजीज कंट्रोल की प्रोपर व्यवस्था हो

बीमारी के नियंत्रण की प्रोपर व्यवस्था के अभाव के चलते भी कई बार जानवर दम तोड़ देते हैं। स्तरीय उपकरण भी होने चाहिए। जानवरों की चिकित्सा की देखभाल की बेहतर व्यवस्था कर स्थितियों में सुधार किया जा सकता है।

- डॉ. शेखर कुमार नीरज, आईएफएस अधिकारी, तमिलनाडु।

....

2021 में आठ बिग कैट्स की मौत

शेर- 4

बाघ-3

तेंदुआ-1

...

वर्ष 2022 में मौतें

6 जनवरी-जैगुआर

15 जनवरी- शेर

17 जनवरी- तेंदूआ

23 मार्च - शेरनी

........................................

