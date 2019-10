TAMILNADU: पुलिस का महिला के साथ मौखिक दुव्र्यवहार का मामला

Human Rights Commission directed the government to pay a fine of 50,000

राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने राज्य सरकार को दोनों महिलाओं को जुर्माने के तौर पर २५-२५ हजार देने का आदेश दिया है।