भूमि रिकॉर्ड और अन्य विवरणों सहित ग्राहकों की साख को प्रमाणित करने के लिए कोई एकीकृत प्रणाली नहीं





सहकारी बैंक न केवल कम कुशल हैं, बल्कि अपने कार्यों के आधुनिकीकरण में देरी के कारण भ्रष्टाचार से भी अधिक प्रभावित हैं। ग्रामीण स्तर की ऋण देने वाली एजेंसियां और प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं।

सूत्रों ने कहा कि पिछले साल सेलम और नामक्कल जिलों में फसल ऋण वितरण में 516 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायतें मुख्य रूप से इसलिए थीं क्योंकि बैंकों को एक सामान्य मंच के तहत एकीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा आधार, भूमि रिकॉर्ड और अन्य विवरणों सहित ग्राहकों की साख को प्रमाणित करने के लिए कोई एकीकृत प्रणाली नहीं थी। गांवों और शहरी इलाकों में प्राथमिक स्तर के बैंक या तो मैन्युअल रूप से संचालित होते हैं या आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत होते हैं। इसके कारण वे अपनी दक्षता को कम करते हुए कई प्लेटफार्मों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सहकारी बैंकों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी नहीं की जा सकती है क्योंकि उनकी गतिविधियों को मैन्युअल रूप से या उन कंप्यूटरों पर रिकॉर्ड किया जाता है जो एक सामान्य प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं होते हैं।

सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है, कुल 128 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं और सीबीएस पूरा होने के करीब हैं। तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस एजेंसी (टीएनईजीए) के समन्वय से कर्मचारियों की सहकारी बचत और क्रेडिट सोसायटी के कम्प्यूटरीकरण का काम भी किया जाता है। 2017-18 में केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को सीबीएस के तहत लाने का प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने इस योजना में शामिल होने का फैसला किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि परियोजना की लागत शीर्ष विकास बैंक, नाबार्ड द्वारा वहन की जाएगी। पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन है।

सहकारी संस्थाओं ने

- 17 श्रेणियों के तहत 60,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए

- जिनमें से 40,000 करोड़ रुपए आभूषण ऋण में

पॉन ब्रॉकर्स की ऋण प्रक्रिया आसान

यदि लोगों को अधिक ऋण की दरकार होती हैं तब वे पॉन ब्रॉकर्स के पास आते हैं। पॉन ब्रॉकर्स में ऋण देने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके अलावा ऋण तुरन्त दे दिया जाता हैं। अधिक कागजी कार्रवाई की भी जरूरत नहीं रहती है। पॉन ब्रॉकर्स की दुकानें रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में भी खुली रहती है। इस कारण लोगों को ऋण मिलने में और आसानी रहती है। लोगों को पॉन ब्रॉकर्स के प्रति विश्वास कायम है। अब पॉन ब्रॉकर्स भी तकनीकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। कई दुकानों पर अब कम्प्युटर भी लगाए जा रहे हैं।

- स्वामी तेजानन्द महाराज, प्रदेशाध्यक्ष, तमिलनाडु पॉन ब्रॉकर्स एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन, तमिलनाडु।

