चेन्नई का दूसरा हवाई अड्डा खटाई में

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के खिलाफ सचिवालय तक मार्च निकालेंगे ग्रामीण

13 गांवों के करीब 2,000 लोग होंगे शामिल

काचीपुरम जिले के 13 गांवों के करीब 2,000 लोग, जो यहां के पास परन्दूर में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव के खिलाफ हैं, 17 अक्टूबर को सचिवालय तक विरोध मार्च निकालेंगे। रैली आयोजित करने के लिए निवासियों की घोषणा सोमवार से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र से पहले हुई है।

निवासियों के अनुसार, सत्तारूढ़ डीएमके सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का ध्यान उनके आंदोलनों की ओर आकर्षित करने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई के लिए दूसरा हवाई अड्डा स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा के बाद से जारी है।

2 अगस्त को, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण परंदूर में 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर होगा। एक ग्रामीण ने कहा, हम 17 अक्टूबर को एकनापुरम गांव से सचिवालय तक रैली निकालेंगे। 13 गांवों की सभी पंचायतों ने अपना समर्थन दिया है। यह हमारे विरोध प्रदर्शनों की ओर सत्तारूढ़ डीएमके सहित राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। गांवों के लगभग 1,500 से 2,000 निवासियों के भाग लेने की उम्मीद है।

villagers to march to Secretariat against Greenfield airport