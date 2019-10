AIADMK के पूर्व महासचवि वीके शशिकला के सेल में बेंगलूरु पुलिस का छापा, शशिकला पर रिश्वत देने का आरोप

VK sasikala in bengaluru prison: सूत्रों के अनुसार वीके शशिकला पर जेल प्रशासन के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। Bribe to jain officials, Karnataka Prison, Bengaluru Central Crime Branch (CCB), AIADMK, DMK, Tamilnadu politics, VK Sasikala in Jail, VK sasikala Bribed to Jail Officials