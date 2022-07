तमिलनाडु में इस साल इंजीनियरिंग की 50 फीसदी सीटों के खाली रहने की संभावना

केवल 1.28 लाख छात्रों ने पोर्टल में अपने प्रमाणपत्र अपलोड किए

तमिलनाडु इंजीनियरिंग प्रवेश के आवेदन की स्थिति के अनुसार इस साल भी 50 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रहने की संभावना है। शिक्षाविदों ने कहा, अब तक 1.79 लाख छात्रों ने तमिलनाडु इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि उनमें से केवल 1.28 लाख छात्रों ने पोर्टल में अपने प्रमाणपत्र अपलोड किए हैं।

आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि आवेदन प्रक्रिया शुरू किए एक महीना हो गया है और यह सीबीएसई कक्षा 12 के परिणामों के प्रकाशन तक जारी रहेगा। पिछले साल नौ दिनों के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या एक लाख को पार कर गई थी।

एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के गिरीश ने कहा, पिछले साल परिदृश्य पूरी तरह से अलग था। सभी छात्रों ने कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसलिए कई इंजीनियरिंग करना चाहते थे। इस साल हालांकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की मांग फिर से कम हो रही है।

Waning demand likely to leave 50 per cent engineering seats in Tamil Nadu vacant this year