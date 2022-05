कस्टडी में मौत का आशय पुलिस हमला ही नहीं : डीजीपी

- नहीं होगी तमिलनाडु में 'कस्टडी मौतज्

- 'हिरासत में हिंसा की रोकथामज् पर एक दिवसीय संगोष्ठी

तिरुचि. पुलिस महानिदेशक सी. शैलेंद्र बाबू ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में पुलिस स्टेशनों और जेलों में हिरासत में मौत नहीं हो। सेंट जोसेफ कॉलेज में तमिलनाडु पुलिस सेंट्रल जोन और वॉयस ऑफ वॉयसलेस द्वारा आयोजित 'हिरासत में हिंसा की रोकथामज् पर एक दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, डीजीपी ने कहा कि राज्य में पिछले दस वर्षों में 84 हिरासत में मौतें दर्ज की गईं, जबकि यह संख्या इस अवधि में पूरे भारत में 919 थी।

We will ensure that no custodial death happens says TN DGP Sylendra Babu