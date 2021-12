WHO के विशेषज्ञों ने कहा- तमिलनाडु में आ सकता है ओमिक्रॉन मामलों में उछाल, तैयार रहें

- स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी

Omicron may not give time to prepare