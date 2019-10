एआईएडीएमके के महापरिषद की बैठक में

Panneerselvam said that in the AIADMK General Council meeting, The decision to withdraw Sasikala and her family members in AIADMK will be done.

राज्य के उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को कहा कि एआईएडीएमके की महापरिषद की बैठक में एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव वी.के. शशिकला और उनके परिवार वालों को एआईएडीएमके में वापस लेने को लेकर तय किया जाएगा।