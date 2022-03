मेट्रो रेल में यात्रा करने पर कई उपहार, सर्वाधिक यात्रा करने वाले 10 यात्रियों को एक महीने फ्री यात्रा

जल्द ही मेट्रो स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेन टिकट काउंटर

- काउंटर स्थापित करने का काम शुरू

- top 10 commuters with maximum number of rides in a month will be selected

- the winner rewarded with a gift voucher

- unlimited rides for 30 days

चेन्नई Published: March 20, 2022 10:18:09 pm

चेन्नई. यात्री जल्द ही मेट्रो रेल स्टेशनों पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। सीएमआरएल ने ऐसे काउंटर स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है।

सीएमआरएल के एक बयान के अनुसार, एग्मोर, सेंट्रल और गिंडी मेट्रो स्टेशनों पर दक्षिण रेलवे काउंटर स्थापित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है, यात्री मेट्रो स्टेशनों पर लंबी दूरी की और उपनगरीय ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों के लिए कई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। रैपिडो, उबर, स्मार्ट बाइक जैसी लास्ट-मील कनेक्टिविटी 16 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध हैं, और लिंक बसें 12 स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। पांच स्टेशनों पर बैटरी कारों को शुरू किया गया है। निजी और आईटी फर्मों को कर्मचारियों के लिए मेट्रो स्टेशनों से शटल बसों के संचालन की अनुमति है।

यात्रियों को सीएमआरएल का तोहफा

अधिक निवासियों को मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सीएमआरएल ने 1 लाख रुपए के उपहार और वाउचर की घोषणा की है, जो यात्रियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। सीएमआरएल के अनुसार, 21 मार्च से, एक महीने में अधिकतम सवारी करने वाले शीर्ष 10 यात्रियों का चयन किया जाएगा और विजेता को उपहार वाउचर या ब्रांडेड उत्पाद 2,000 रुपए और 30 दिन के लिए असीमित सवारी के साथ यात्रा कार्ड के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।

मुफ्त टॉप-अप और उपहार वाउचर

मासिक लकी ड्रा उन यात्रियों के लिए आयोजित किया जाएगा जिन्होंने महीने के दौरान प्रति लेनदेन 1,500 रुपए और उससे अधिक का टॉप-अप किया था। इसके अलावा, 10 यात्रियों, जिन्होंने यात्रा कार्ड खरीदे हैं और न्यूनतम 500 रुपए की राशि के लिए टॉप-अप किया है, उन्हें 1,450 रुपए का मुफ्त टॉप-अप और उपहार वाउचर मिलेगा।

