Rameshwaram: अग्नि तीर्थम की ये अम्मा गरीब लोगों को मुफ्त में खिलाती है इडली-सांभर

रामेश्वरम:

कोयम्बत्तूर में इडली वाली अम्मा जी कमलाथल सालों से सांभर, चटनी के साथ लोगों को एक रुपए में इडली खिलाती आ रही हैं। उनकी ख्याति एक रुपए की इडली वाली अम्मा के रूप में है। इडली वाली अम्मा ने कमलाथल ने बीते दिनों खूब चर्च बटोरी।

अब रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में रहने वाली एक 70 वर्षीया बुजुर्ग महिला रानी की अदम्य भावना सामने आई है फुटपाथ पर दुकान चलाने वाली यह महिला गरीबों को मुफ्त में इडली खिलाती हैं।

Tamil Nadu: A 70-yr-old woman Rani runs an idli shop near Agni Tirtham in Rameswaram&serves idli free of cost to the poor;says,“We charge Rs.30 for a plate of idli,but we do not insist upon money. Who doesn’t have money,we don’t charge them. We still use wood as fuel for cooking” pic.twitter.com/yQuwihqv8o