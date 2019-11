चलती बाईक से पुलिस ने महिला को खींचा, मौत

Villupuram SP on Monday suspended the five policemen who were involved in vehicle checks at the spot

घटना की जानकारी के बाद विल्लुपुरम एसपी. एस. जयकुमार ने सोमवार को घटना के दौरान घटनास्थल पर तैनात पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।