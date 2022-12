श्रीलंका के रास्ते चीन से तमिलनाडु पहुंची मां-बेटी कोविड-19 पॉजिटिव, दोनों को आइसोलेट किया

चेन्नई Dec 28, 2022

COVID-19 नमूने आगे के परीक्षण के लिए लैब भेजे गए

श्रीलंका के रास्ते चीन से मदुरै पहुंची छह साल की एक बच्ची और उसकी मां का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों को अधिकारियों ने आइसोलेट कर दिया था। मदुरै जिला कलक्टर के अनुसार, उनके COVID-19 नमूने आगे के परीक्षण के लिए लैब भेजे गए हैं। चीन और अन्य विदेशी देशों में COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच भारत सरकार ने देश में किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देश भर के कोविड-अस्पतालों ने उपकरण, प्रक्रिया और जनशक्ति के संदर्भ में अस्पतालों की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल ने आपातकाल के दौरान बेड मैनपावर, रेफरल संसाधन, परीक्षण क्षमता और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। मदुरै के पास विरुदनगर की रहने वाली महिला और उसकी बेटी का मदुरै हवाईअड्डे पर आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों होम आइसोलेशन में हैं और उनके सैंपल पूरे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए राज्य की लैब में भेजे जाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को सतर्क और तैयार रहना होगा क्योंकि दुनिया में मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने शालीनता के प्रति आगाह किया और सभी से कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से असत्यापित जानकारी साझा करने से परहेज करने और उच्च स्तर की तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.07 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।