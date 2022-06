महिलाओं के दोपहिया वाहनों की अलग पार्किंग

मेट्रो की पहल

मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने महिलाओं के लिए अलग सुविधाओं के साथ कोयम्बेडु मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया है।

सीएमआरएल ने कहा कि विभाग ने एयरपोर्ट स्टेशन पर एक अतिरिक्त एस्केलेटर, एक स्तनपान कक्ष और उन्नत पेयजल सुविधा भी स्थापित की है, जिसे जल्द ही अन्य स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा।

सीएमआरएल संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर मौजूदा पार्किंग स्थान का विस्तार करने और अप्रयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए कदम उठा रहा है, जहां दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। यात्रियों के लिए पार्किंग एक महत्वपूर्ण सुविधा है, इसलिए जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग में महिलाएं अपने दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से जगह की मांग कर रही हैं, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इस बीच कोयम्बेडु मेट्रो स्टेशन में पहले से ही लगभग 800 वाहनों को पार्क करने के लिए 1,500 वर्ग मीटर का अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्र है। सीएमआरएल ने पुष्टि की कि अन्य मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त पार्किंग प्रदान की जाएगी।

