रामेश्वरम में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन

protesters have demanded that alcohol shops should not be allowed in the area

प्रदर्शकारी महिलाओं ने सरकार से इलाके में प्रस्तावित शराब की दुकान के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की।