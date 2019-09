Tamilnadu: पांचवीं व आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का तीन साल तक नहीं होगा परिणाम प्रकाशित: सोंगोट्टयन

School education minister kA Sengottaiyan said teachers assess the learning ability of the students,

कक्षा एक से आठ और उसके बाद हाइयर और हाइयर सेकेंड्ररी कक्षाओं को पास करने वाले विद्यार्थी केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पा रहे है।