अब ब्रांडेड किराने का सामान बिकेगा राशन की दुकानों पर

तमिलनाडु में 35,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का आधुनिकीकरण करने की योजना

राज्य सरकार ने 'खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व सुरक्षा' विषय के तहत अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए राज्य भर में 35,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है।

अधिकारियों के अनुसार, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और निजी विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी ब्रांडेड किराने का सामान पीडीएस की दुकानों में उचित मूल्य पर बेचने की योजना है। एक बार योजना को मंजूरी मिलने और धनराशि जारी होने के बाद प्रत्येक जिले में कम से कम 10-15 उचित मूल्य की दुकानों को हर दो महीने में बदल दिया जाएगा। योजना के अनुसार, पीडीएस स्टोर को अलग स्टॉक क्षेत्र, डंपिंग बोरियों के लिए जगह और वितरण / बिक्री क्षेत्र के साथ एक नया रूप मिलेगा। नए डिजाइन में 'खाद्य और पोषक तत्व सुरक्षा' से संबंधित संदेश और पेंटिंग भी शामिल होंगे।

राशन की दुकान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवार कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और आपूर्ति की बुनियादी इकाई है। अधिकांश दुकानें सहकारी विभाग द्वारा सहकारी समितियों और तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से चलाई जाती हैं। राशन की दुकानें ढीली तूर दाल बांटना बंद कर देंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के विनिर्देशों के अनुसार पैकेट में इसकी आपूर्ति करने का काम चल रहा है।

